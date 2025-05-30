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14:31, 30 мая 2025Наука и техника

Опасность Taurus для России оценили

Эксперт Хатылев: Крылатые ракеты Taurus труднее обнаружить, чем Storm Shadow
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Крылатые ракеты Taurus, которые хочет получить Киев, труднее обнаружить, чем переданные Украине SCALP и Storm Shadow. Опасность немецкой ракеты для России оценил бывший начальник зенитных ракетных войск Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru.

«Германская ракета летит по автономной программе с огибанием рельефа местности, и эффективная поверхность рассеивания у нее меньше, чем у английских и американских ракет, то есть Taurus труднее обнаружить», — сказал эксперт.

По его мнению, эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) России сможет перехватить Taurus. Он напомнил, что российские расчеты систем ПВО научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и баллистические ATACMS.

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В марте гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства «Панцирь» способны эффективно сбивать различные малозаметные цели, включая реактивные снаряды HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow.

В июле 2024 года немецкое издание FAZ писало, что в Европе намереваются разработать крылатые ракеты большой дальности, способные пролететь свыше тысячи километров.

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