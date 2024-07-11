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17:47, 11 июля 2024Наука и техника

В Европе разработают ракеты большой дальности

FAZ: в Европе разработают ракеты большой дальности

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

В Европе намереваются разработать крылатые ракеты большой дальности, способные пролететь свыше тысячи километров. Об этом пишет немецкое издание FAZ.

Министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие, способное точно поражать цели противника, что известно под названием Deep Precision Strike. Однако пока указывается лишь намерение развивать этот тип оружия.

Основной целью декларации является создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров для традиционного сдерживания России. Это может быть либо крылатая ракета, либо баллистическая со способностью развивать сверхзвуковую скорость.

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