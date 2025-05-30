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11:01, 30 мая 2025Путешествия

Российские туристы массово устремились в популярную страну Азии

В Китае заявили, что турпоток россиян в страну достиг 1,5 миллиона визитов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Турпоток россиян в Китай достиг 1,5 миллиона визитов в 2024 году против 734 тысяч в 2023 году. О массово устремившихся в популярную страну Азии гражданах РФ рассказала глава Национального туристического офиса КНР в Москве г-жи Ван Жуй в беседе с «Вестником АТОР».

Ван Жуй заявила, что при такой же динамике в 2025 году турпоток российских путешественников может приблизиться к 2019 году (2,3 миллиона визитов). Растет спрос туров и на остров Хайнань — в 2025 году курорт ожидает более 300 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что одной категории российских граждан станет еще проще ездить в Китай. Соответствующий протокол с изменениями ратифицировал Совет Федерации. Нововведения коснутся оформления многократных виз профессиональным водителям.

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