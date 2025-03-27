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15:30, 27 марта 2025Путешествия

Одной категории россиян станет еще проще ездить в Китай

Совет Федерации ратифицировал протокол с изменениями в поездках граждан в Китай
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Одной категории российских граждан станет еще проще ездить в КитайСовет Федерации ратифицировал соответствующий протокол с изменениями. Об этом сообщает ТАСС.

Так, нововведения коснутся оформления многократных виз профессиональным водителям. Согласно действующему соглашению между правительством России и правительством Китая, такие визы могут получить лишь граждане, которые участвуют в обслуживании приграничной торговли между странами.

Теперь же такой режим будет распространяться на более широкий круг субъектов. Также визы смогут получать водители, осуществляющие любые перевозки через границу.

Ранее Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим, страны идут к этой цели «шаг за шагом». По словам представителя посольства КНР в Москве, когда будет полный результат, сказать сложно.

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