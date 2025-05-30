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11:04, 30 мая 2025Силовые структуры

СКР раскрыл подробности об обвиненном в совершении теракта подростке

СК: В Ленобласти предъявлено обвинение подростку за поджог на железной дороге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: LANTYUKHOV SERGEY / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 апреля школьник поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг. Он рассказал, что совершил преступление по указанию человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов и угрожавшего ему.

Возбуждено дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Подросток арестован.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях шестерых человек, которые совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных ко Дню Победы.

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