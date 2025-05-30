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17:16, 30 мая 2025Наука и техника

Способность российских «Буков» противостоять Taurus оценили

Эксперт Коротченко: Российские ЗРК «Бук-М3» могут уничтожить ракету Taurus
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» и «Бук-М3» или системы С-300В4 могут обнаружить и уничтожить крылатые ракеты Taurus. Способность российских систем противостоять немецкой ракете оценил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

Он объяснил, что Taurus — это современная высокоточная ракета, которая может летать на сверхмалых высотах и огибать рельеф местности. «Это достаточно сложная цель. Вместе с тем российские зенитные ракетные комплексы и системы, такие как "Бук-М2", "Бук-М3", а также С-300В4 и С-400, обладают возможностями обнаруживать и успешно уничтожать данный тип целей», — сказал эксперт.

Он добавил, что «Бук-М3» продемонстрировали возможность перехватывать различные цели, включая современные крылатые ракеты.

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Крылатая ракета класса «воздух — поверхность» Taurus предназначена для поражения высокозащищенных целей. Изделие несет тандемную боевую часть весом около 480 килограммов.

В марте 2024 года британская газета Financial Times писала, что Германии потребуется почти два года для возобновления производства крылатых ракет Taurus. В последний раз производство запускали в 2019 году, когда выпускали ракеты для Южной Кореи.

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