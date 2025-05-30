Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:16, 30 мая 2025Путешествия

Турист оказался под угрозой 25 лет тюрьмы в чужой стране после уличной драки

The Sun: Британец ударил подростка разбитой бутылкой по шее в Португалии
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: thesun.co.uk

Британец оказался под угрозой 25 лет тюрьмы в чужой стране после того, как ударил подростка по шее разбитой бутылкой в уличной драке. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в Лиссабоне 14 октября 2023 года, однако поймать виновного и экстрадировать его в Португалию удалось только сейчас.

По данным источника, когда 29-летний Дэниел Данбар отдыхал с друзьями в модном районе Лиссабона, местная банда попыталась ограбить их. Туристы ввязались в драку, а грабители кинули в них бутылкой. Данбар подобрал осколок и бросился с ним на 19-летнего Дэниела Гальхардаса.

Материалы по теме:
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека. Как она сломала ему жизнь?
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека.Как она сломала ему жизнь?
29 мая 2023
«Я не жалуюсь» История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
«Я не жалуюсь»История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
12 декабря 2020
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля 2018
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все» Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все»Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
18 ноября 2022

Мужчина ударил его в шею, из-за чего подросток получил разрывы яремной вены и сонной артерии и не выжил. После этого началось уголовное преследование Данбара, однако британцу долго удавалось избегать наказания.

Он пытался доказать, что его нельзя экстрадировать из-за психологических проблем после множественных сотрясений из-за занятий регби. Тем не менее суд настоял на процессе в Португалии.

Ранее в центре Дублина мужчина напал на туристку и бросил ее истекать кровью. Оказалось, он был психически болен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США накажут сами себя». Трамп пригрозил России санкциями. Каким может быть новый удар Вашингтона?

    Российская певица выбила передние зубы на концерте

    В МЧС задумали оповещать россиян об опасностях через домофоны

    На Западе заявили о срыве Россией планов по отправке европейских военных на Украину

    Россияне стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за новой проблемы

    В России отреагировали на желание Украины заранее ознакомиться с меморандумом Москвы

    65-летняя российская певица оказалась популярнее SHAMAN и Ольги Бузовой

    На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС против России

    Китайские автомобили заполонили рынок Европы

    Ушедший в армию актер Калюжный будет служить в элитном полку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости