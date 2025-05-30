Турист оказался под угрозой 25 лет тюрьмы в чужой стране после уличной драки

The Sun: Британец ударил подростка разбитой бутылкой по шее в Португалии

Британец оказался под угрозой 25 лет тюрьмы в чужой стране после того, как ударил подростка по шее разбитой бутылкой в уличной драке. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в Лиссабоне 14 октября 2023 года, однако поймать виновного и экстрадировать его в Португалию удалось только сейчас.

По данным источника, когда 29-летний Дэниел Данбар отдыхал с друзьями в модном районе Лиссабона, местная банда попыталась ограбить их. Туристы ввязались в драку, а грабители кинули в них бутылкой. Данбар подобрал осколок и бросился с ним на 19-летнего Дэниела Гальхардаса.

Мужчина ударил его в шею, из-за чего подросток получил разрывы яремной вены и сонной артерии и не выжил. После этого началось уголовное преследование Данбара, однако британцу долго удавалось избегать наказания.

Он пытался доказать, что его нельзя экстрадировать из-за психологических проблем после множественных сотрясений из-за занятий регби. Тем не менее суд настоял на процессе в Португалии.

Ранее в центре Дублина мужчина напал на туристку и бросил ее истекать кровью. Оказалось, он был психически болен.