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20:27, 30 мая 2025Спорт

В выступлении Овечкина в КХЛ усомнились

Плющев усомнился, что Овечкин будет играть в КХЛ после возвращения в Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев усомнился в том, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашенгтон Кэпиталс» Александр Овечкин будет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после возвращения в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Не факт, что мы увидим его в КХЛ, потому что он будет принимать решение по истечению следующего сезона. А хоккей игра контактная, поэтому предвосхищать события я не берусь», — заявил Плющев. По его мнению, определяющим будет конец следующего сезона. При этом экс-тренер выразил уверенность в том, что форвард от хоккея точно далеко не отойдет.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что хоккеист отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию. При этом сам Овечкин допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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