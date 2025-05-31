Боец ММА раскрыл разницу между российской и американской медициной

Боец ММА Хамзин: В Америке медицинские услуги гораздо дороже, чем в России

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ильяс Хамзин раскрыл разницу между медициной в США и на родине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, в Америке медицинские услуги гораздо дороже. «У нас ты можешь спокойно в больницу пойти, взять анализы какие-то, базовые вещи сделать легко. Это все доступно», — заявил Хамзин.

Россиянин рассказал, что однажды после боя в США ему нужно было сделать МРТ. «Узнал цену — 600 долларов! Сразу понял, что лучше лед приложу и уже дома узнаю, что со мной», — отметил он.

Хамзин провел 13 боев по правилам ММА. Россиянин одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Ранее российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Спортсменка пожаловалась на очень дорогую медицину.