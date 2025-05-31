Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Финал
Людмила Самсонова
Завтра
12:00 (Мск)
Чжэн Циньвэнь
Ролан Гаррос (ж)
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
Россия — Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия — Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
00:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 6-й матч
11:06, 31 мая 2025Спорт

Боец ММА раскрыл разницу между российской и американской медициной

Боец ММА Хамзин: В Америке медицинские услуги гораздо дороже, чем в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ильяс Хамзин (слева)

Ильяс Хамзин (слева). Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ильяс Хамзин раскрыл разницу между медициной в США и на родине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, в Америке медицинские услуги гораздо дороже. «У нас ты можешь спокойно в больницу пойти, взять анализы какие-то, базовые вещи сделать легко. Это все доступно», — заявил Хамзин.

Россиянин рассказал, что однажды после боя в США ему нужно было сделать МРТ. «Узнал цену — 600 долларов! Сразу понял, что лучше лед приложу и уже дома узнаю, что со мной», — отметил он.

Хамзин провел 13 боев по правилам ММА. Россиянин одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Ранее российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Спортсменка пожаловалась на очень дорогую медицину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    В США призвали отключить суперкомпьютер Илона Маска

    На Урале расцвела «тропическая» экзотика

    Германия заявила об отсутствии цели военного поражения России

    Раскрыты подробности о встрече в Гааге по Украине

    Боец ММА раскрыл разницу между российской и американской медициной

    Крупнейший выброс на Солнце спровоцирует серию магнитных бурь на Земле

    Школьник рассказал об оскорблениях из-за русского языка на подконтрольной ВСУ территории

    Каллас назвала отношения России и Китая величайшим испытанием нашего времени

    Милонов высказался об отказе признать Пугачеву иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости