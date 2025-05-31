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23:04, 31 мая 2025Мир

Эрдоган высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Эрдоган: Турция ведет работу над переговорами России и Украины в Стамбуле
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Турция работает над тем, чтобы «свести» Россию и Украину на переговорах в Стамбуле, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе звонка с президентом Болгарии Руменом Радевым. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Эрдогана, Турция продолжает усилия по прекращению конфликта, чтобы обеспечить мир в регионе.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российско-украинские переговоры в Стамбуле могут пройти в офисе турецкого лидера Эрдогана.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает повестки переговоров с Россией, которые состоятся 2 июня. Он добавил, что, по его мнению, это выглядит «не очень серьезно».

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что Москва готова предоставить украинской делегации меморандум с позицией «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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