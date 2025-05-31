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00:20, 31 мая 2025Спорт

Губерниев высказался о проблеме с допингом в России

Губерниев: Президент обратил внимание на допинг, надо навести порядок
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев высказался о проблеме с допингом в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если уже президент обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак… Дедушка, который то ли был, то ли нет, вся наша защита в этом деле… Все это говорит о чудовищном уровне раздолбайства», — заявил журналист. Он призвал не позориться и навести порядок в этой сфере.

Ранее президент России Владимир Путин связал с шаманами допинг-кейсы фигуристки Камилы Валиевой и теннисистки Марии Шараповой. По его словам, спортсменки не знали, что препараты нельзя применять.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Фигуристка настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед. Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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