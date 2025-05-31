В России прокомментировали завозные случаи смертельной лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор не выявил завозные случаи смертельной лихорадки чикунгунья

На территории России не выявлены завозные случаи смертельной лихорадки чикунгунья. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняют в ведомстве, в пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система «Периметр». Система позволяет быстро выявлять пассажиров самолетов с симптомами инфекционных заболеваний для оценки эпидемических рисков. На границе также доступны отечественные тест-системы для оперативной диагностики заболевания. На сегодняшний день численность в России тигровых и желтолихорадочных комаров, переносящих вирус, эпидемиологической опасности не представляет. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил о появлении в Крыму и Краснодарском крае тигровых комаров. Как считалось прежде, кровососущие характерны лишь для тропиков и субтропиков. Вероятность расширения ареала тигровых комаров подтвердил и вирусолог-инфекционист Георгий Викулов, однако он подчеркнул, что случаев заражения в России не зафиксировано.

В мае на Шри-Ланке зафиксировали крупнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья. Подхватив инфекцию, человек начинает ощущать слабость и жар. Появляются озноб, рвота, сыпь, мышечные боли и боли в суставах. Симптомы длятся от двух до семи дней. В запущенных случаях лихорадка вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение. Несмотря на то что в привычных к болезни регионах проводится вакцинация детей, для взрослых она бесполезна. Чаще всего назначается парацетамол и поддерживающая терапия, включающая в себя отдых и обильное питье.