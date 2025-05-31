Маск объяснил синяк под своим глазом игрой с 5-летним сыном X

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал автора синяка под его глазом. На фингал обратили внимание журналисты на прощальной пресс-конференции предпринмимателя в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я просто дурачился с маленьким (сыном) X. И я сказал: "Давай, ударь меня по лицу". И он это сделал, — объяснился Маск. --Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу».

Кроме того, миллиардер позволил себе пошутить про синяк с помощью отсылки к недавнему инциденту с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла о распространившемся в сети видео, на котором Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. После произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест.

«Я не был где-либо рядом с Францией», — сыронизировал Маск, намекая на то, что фингал под глазом ему поставила не первая леди Франции.