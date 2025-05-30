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22:06, 30 мая 2025Мир

Трамп отреагировал на пощечину Макрону

Трамп о пощечине Макрону от его жены: советую держать дверь закрытой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с пощечиной главе Франции Эммануэлю Макрону от его супруги.

По его словам, пощечина Макрону «не была хорошей». При этом американский лидер сообщил, что созванивался с французским лидером. Он подчеркнул, что у четы Макронов сейчас «все в порядке». «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал глава Белого дома.

Ранее в сети появилось видео, на котором Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. После произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.

Позднее глава Франции прокомментировал ситуацию, заявив, что на самом деле не ссорился со своей супругой. По его словам, они «просто шутили и дурачились».

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