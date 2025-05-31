В подмосковном замке Пугачевой призвали устроить морг и крематорий

Шоумен Барецкий призвал устроить в замке Пугачевой морг и крематорий

Подмосковному замку народной артистки СССР Аллы Пугачевой захотели найти новое предназначение. С соответствующим призывом в беседе с URA.RU выступил президент Союза профессиональных ритуальных агентов и шоумен, известный выступлениями в составе группы «Ленинград» и скандальными перформансами, Стас Барецкий.

По мнению музыканта, в замке певицы в деревне Грязь следует устроить крематорий и морг. «Так как Алла не возвращается в Россию, на днях приступим к строительству морга и крематория в замке Пугачевой!» — заявил Барецкий. Предложение музыкального критика Сергея Соседова открыть в здании детский дом он встретил холодно. Как считает шоумен, энергетика в замке певицы не подходит для детей.

Навестит ли звезда эстрады свой замок в Подмосковье, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова изданию ответить не смогла. Также представитель артистки отказалась комментировать недавний отказ Минюста вносить Пугачеву в реестр иноагентов. В то же время Барецкий посчитал такое развитие событий логичным. «Конечно, ее не признают иноагентом. Это такой масштаб народной артистки! Она была звездой Советского Союза. Поэтому речи об этом идти не может», — поделился он.

После того как артистка покинула Россию, активисты стали настаивать на конфискации ее недвижимости по закону о фейках. Дворец в поселке Грязь, по данным СМИ, оформлен на Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и оценивается примерно в миллиард рублей.

Тем временем замок начал приходить упадок. Его стены покрылись плесенью, с крыши и труб отваливается кирпичная кладка, а на кровле виднеется ржавчина. В продажу такой недвижимости риелторы не верят, объясняя это устаревшими интерьерами, а реставрацию замка оценивают в десятки миллионов рублей.