В Британии раскрыли источник блокировки решения Мерца о поставках Taurus

Guardian: Министр финансов ФРГ мог блокировать решение Мерца по поставкам Taurus

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль мог блокировать решение канцлера Германии Фридриха Мерца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает британское издание Guardian.

«Есть серьезные подозрения, что (...) Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца», — говорится в публикации.

В издании также отметили, что Мерц уклонился от ответа на вопрос, выполнит ли он свое обещание по поставке дальнобойного вооружения Киеву.

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.