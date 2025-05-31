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08:02, 31 мая 2025Спорт

Валиева показала снимки с фотосессии в белом наряде

Фигуристка Валиева показала снимки с фотосессии в белом наряде
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российская фигуристка Камила Валиева показала снимки с новой фотосессии. Она опубликовала три кадра в своем Telegram-канале.

На фотографиях Валиева позирует в студии в белом брючном костюме и туфлях-лодочках. Пост собрал более шести тысяч реакций.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч финала Пути РПЛ Кубка России между армейцами и «Зенитом».

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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