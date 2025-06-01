Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 1 июня 2025Россия

Опасность атаки БПЛА объявлена по всему российскому региону

Оперштаб Курской области: В регионе объявлена опасность атаки БПЛА
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена по всей Курской области. Об этом сообщает оперативный штаб правительства российского региона, передает РИА Новости.

Власти предупредили жителей, что необходимо быть бдительными, а также отметили, что в готовность приведены средства ПВО для отражения возможной атаки.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о сроках восстановления движение поездов в Железногорском районе. Он заявил, что после крушения грузового поезда движение будет восстановлено в течение четырех суток.

Ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, по которому следовал грузовой локомотив. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур

    Названа самая модная женская обувь на лето

    Врачи перечислили красные флаги для мужчин старше 40

    Российский футболист признался в любви к другой стране

    Глава Мурманской области назвал фейком сведения о взрывах в Североморске

    В Бурятии усилили меры безопасности после атаки дронов

    В Госдуме назвали мотив первого удара дронов по Сибири

    Появилось видео с найденным мертвым водителем фуры с дронами

    Опасность атаки БПЛА объявлена по всему российскому региону

    Главком Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку из-за неудач на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости