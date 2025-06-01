Опасность атаки БПЛА объявлена по всему российскому региону

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена по всей Курской области. Об этом сообщает оперативный штаб правительства российского региона, передает РИА Новости.
Власти предупредили жителей, что необходимо быть бдительными, а также отметили, что в готовность приведены средства ПВО для отражения возможной атаки.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о сроках восстановления движение поездов в Железногорском районе. Он заявил, что после крушения грузового поезда движение будет восстановлено в течение четырех суток.
Ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, по которому следовал грузовой локомотив. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу.