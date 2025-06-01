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15:45, 1 июня 2025Россия

Пострадавшего в ЧП с поездом под Брянском младенца доставили в клинику Рошаля

Депздрав: Пострадавшего в ЧП с поездом младенца доставили в клинику Рошаля
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал «Московская медицина»

Четырехмесячного младенца, пострадавшего в ЧП с поездом в Брянской области, доставили в клинику доктора Рошаля в Москве. Об этом в Telegram сообщил департамент здравоохранения столицы.

«Младенец, 4 месяца, с многочисленными травмами доставлен авиамедицинской бригадой медицины катастроф. Команда больницы незамедлительно приступила к оказанию медпомощи», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ЧП с мостом в Брянской области выросло до 73 человек. Среди них четверо детей.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. ЧП унесло жизни семи человек. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост был подорван. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что обрушение моста произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. В связи со случившимся в Брянской области объявили трехдневный траур.

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