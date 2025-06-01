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18:37, 1 июня 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали об ожиданиях от состава делегаций в Стамбуле

Советник Лещенко: В Стамбуле ожидается участие представителей США и Европы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Киев до сих пор не знает полный состав делегатов на переговорах, которые 2 июня планируются провести в Стамбуле, но надеется на участие в них представителей США и Европы. О своих ожиданиях от состава делегаций рассказал советник офиса украинского президента Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада», пишет ТАСС.

«На данный момент нет окончательного списка участников. Страны сами решат, кого они направят, в каком составе и в каком формате эта встреча состоится», — сказал советник офиса Владимира Зеленского.

При этом он рассказал, что ожидается, что на переговорах примут участие делегаты от США и Евросоюза. В частности, по словам Лещенко, США ранее выразили готовность направить спецпосланника США по Украине Кита Келлога, но решение может поменяться в любой момент.

Ранее сообщалось, что позиция Украины на новом раунде переговоров с Россией практически не изменилась. Новые условия мирного соглашения в значительной степени совпадают с ранее выдвинутыми требованиями.

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