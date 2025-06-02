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13:24, 2 июня 2025Россия

Бойцы СВО назвали удар ВСУ по Сибири жалкой попыткой запугивания

Бойцы ВС России назвали удар ВСУ по Сибири жалкой попыткой запугивания
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Бойцы ВС России, принимающие участие в специальной военной операции, отреагировали на удар ВСУ по Сибири. Они записали свое обращение на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Царьград».

Один из бойцов заявил, что атака на Сибирь только сплотит россиян, и назвал действия ВСУ жалкой попыткой запугивания.

«Все ваши жалкие попытки вам не помогут. Мы вас как давили, так давить и будем», — сказал боец.

Ранее момент вылета дронов из фуры в Усолье попал на видео.

Также ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что беспилотные летательные аппараты попытались атаковать часть в поселке Средний. Сообщалось, что к месту случившегося были направлены сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии.

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