Бойцы СВО назвали удар ВСУ по Сибири жалкой попыткой запугивания

Бойцы ВС России назвали удар ВСУ по Сибири жалкой попыткой запугивания

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Бойцы ВС России, принимающие участие в специальной военной операции, отреагировали на удар ВСУ по Сибири. Они записали свое обращение на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Царьград».

Один из бойцов заявил, что атака на Сибирь только сплотит россиян, и назвал действия ВСУ жалкой попыткой запугивания.

«Все ваши жалкие попытки вам не помогут. Мы вас как давили, так давить и будем», — сказал боец.

Ранее момент вылета дронов из фуры в Усолье попал на видео.

Также ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что беспилотные летательные аппараты попытались атаковать часть в поселке Средний. Сообщалось, что к месту случившегося были направлены сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии.