Фетисов отреагировал на увольнение Ротенберга из СКА

Фетисов об увольнении Ротенберга из СКА: Такова тренерская доля

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на увольнение Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА. Об этом сообщает Legalbet.

Бывший игрок назвал специалиста ярким тренером, который жил интересами хоккея. «Но тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клубе. Думаю, карьера тренерская у него продолжится, вопрос только — где», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно о возможном преемнике Ротенберга в СКА. Уточнялось, что клуб может возглавить бывший тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов.

Ранее 2 июня стало известно, что новый совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга. Он возглавлял клуб с 2022 года.