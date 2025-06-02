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14:41, 2 июня 2025Спорт

Фетисов отреагировал на увольнение Ротенберга из СКА

Фетисов об увольнении Ротенберга из СКА: Такова тренерская доля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на увольнение Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА. Об этом сообщает Legalbet.

Бывший игрок назвал специалиста ярким тренером, который жил интересами хоккея. «Но тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клубе. Думаю, карьера тренерская у него продолжится, вопрос только — где», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно о возможном преемнике Ротенберга в СКА. Уточнялось, что клуб может возглавить бывший тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов.

Ранее 2 июня стало известно, что новый совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга. Он возглавлял клуб с 2022 года.

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