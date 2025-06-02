Украинская теннисистка объяснила рукопожатие с экс-россиянками

Украинская теннисистка Свитолина: Я жму руки сменившим гражданство россиянкам

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила рукопожатие с экс-россиянками Еленой Рыбакиной и Дарьей Касаткиной, которые сменили спортивное гражданство. Ее слова приводит We love tennis.

Спортсменка обратила внимание на то, что Рыбакина сменила гражданство много лет назад и представляет Казахстан. Она добавила, что Касаткина — также отличный пример, так как стала австралийкой. «Мы будем пожимать им руку», — подчеркнула Свитолина.

Свитолина не пожимает руки соперницам из России. Она обращалась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), призывая их выступить с заявлением о том, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от участия в турнирах. Спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе.

