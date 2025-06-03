Дачникам назвали простые средства от опасного вредителя

Садовод Ледвянкина: Избавиться от майского жука удастся с помощью нашатыря

Избавиться от майского жука удастся с помощью нашатырного спирта. Этот и другие простые способы борьбы с опасным вредителем дачникам назвала садовод Любовь Ледвянкина в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, если перекапывать почву на глубину штыка лопаты весной либо летом, это позволит вынести личинок на поверхность и тем самым облегчить их сбор. Она также посоветовала рыхлить землю, поскольку это поможет обнаружить и удалить часть незваных гостей.

Эффективными против майского жука, считает садовод, будут и народные методы. Так, она порекомендовала сделать луковый настой из трети ведра луковой шелухи, залитой горячей водой и настоявшийся не менее чем сутки, затем процедить, разбавить водой в соотношении 1:1 и полить почву. Другое рабочее средство — горчичный настой, приготовленный из 200 граммов горчичного порошка, залитых горячей водой и настоявшихся на протяжении двух дней. Объем получившегося средства понадобится довести до 20 литров, после чего его можно будет использовать для полива. Помочь в борьбе с майским жуком сможет раствор нашатырного спирта из 20 миллилитров нашатыря, разбавленных в 10 литрах воды. Им также можно будет полить грядки. «Попробуйте один из этих методов. И главное, повторяйте процедуру каждые 7-10 дней», — призвала специалист.

Ледвянкина также рассказала, что избыток азота в почве препятствует развитию личинок хруща. Повысить его уровень она предложила при помощи внесения весной минеральных либо органических удобрений или посева сидератов, таких, как люцерна, клевер, вика, рапс, горчица, редька — все они помогут отпугнуть вредителей.

Ранее в этот же день агроном Денис Терентьев посоветовал дачникам применять настой золы, чтобы избавиться от тли.