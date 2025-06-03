Дзюба будет выступать за «Акрон» под 22-м игровым номером

Нападающий Артем Дзюба сменил игровой номер в «Акроне». Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Тольятти.

В новом сезоне Дзюба будет выступать под 22-м игровым номером вместо 24-го. Свой номер ему отдал защитник команды Йонуц Неделчяру.

Дзюба играл под 22‑м номером за московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Также он выступал под ним в составе сборной России на нескольких турнирах, включая домашний чемпионат мира 2018 года.

Ранее была названа зарплата Дзюбы в «Акроне» по новому контракту. Сообщалось, что форвард будет получать три миллиона рублей в месяц.

О подписании «Акроном» нового контракта с Дзюбой стало известно 1 июня. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал семь голевых передач.