Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Томми Пол
Сегодня
21:15 (Мск)
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
Арина Соболенко
2:0
Завершен
Чжэн Циньвэнь
Ролан Гаррос (ж)
Элина Свитолина
0:2
Завершен
Ига Швёнтек
Ролан Гаррос (ж)
Ольга Данилович
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Германия
Завтра
22:00 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
18:21, 3 июня 2025Спорт

Дзюба сменил игровой номер в «Акроне»

Дзюба будет выступать за «Акрон» под 22-м игровым номером
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба сменил игровой номер в «Акроне». Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Тольятти.

В новом сезоне Дзюба будет выступать под 22-м игровым номером вместо 24-го. Свой номер ему отдал защитник команды Йонуц Неделчяру.

Дзюба играл под 22‑м номером за московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Также он выступал под ним в составе сборной России на нескольких турнирах, включая домашний чемпионат мира 2018 года.

Ранее была названа зарплата Дзюбы в «Акроне» по новому контракту. Сообщалось, что форвард будет получать три миллиона рублей в месяц.

О подписании «Акроном» нового контракта с Дзюбой стало известно 1 июня. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал семь голевых передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    В России не увидели привлекательности в созданном Трампом резерве США в биткоинах

    Тигры растерзали четверых фермеров за несколько месяцев

    Ведущий Первого канала описал начало работы словами «чувствовал себя лохом»

    Промокший барсук осмотрел владения и попал на видео в российском заповеднике

    На Западе признали безысходность и скорое поражение Украины

    Россиянам запретили загорать на части черноморского побережья

    Российский миллиардер решил спасти яйца краснокнижных птиц и объявил за них награду

    Медведев поблагодарил одну страну за поддержку в противостоянии с Западом

    Припарковавшая машину возле стройки москвичка подверглась изнасилованию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости