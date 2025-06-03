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00:17, 3 июня 2025Спорт

Олимпийский чемпион описал работу спортсменов в Госдуме фразой «не хрен им делать»

Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал спортсменов, работающих в Госдуме
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес спортсменов, работающих в Госдуме. Его слова приводит Sport24.

«Сколько там спортсменов сидит — уже отсидели все зады. А где результат? Спортсменам не хрен там делать — пусть займутся своим делом», — посчитал Тихонов. Он добавил, что в Госдуму надо выбирать достойных людей, которые бы отстаивали интересы народа.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова задалась вопросом, что спортсмены могут делать в Госдуме. Она посчитала, что атлетам лучше работать по своему профилю.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них, помимо Журовой, — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

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