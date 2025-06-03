Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

Третьяк о назначении Ларионова главным тренером СКА: Хочу поздравить его

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на назначение Игоря Ларионова главным тренером петербургского СКА. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер поздравил специалиста. «У него будут хоккеисты более высокого класса. Он и в сборной показывал хороший результат, профессионал своего дела как хоккеист», — заявил Фетисов.

О назначении Ларионова, который ранее тренировал нижегородское «Торпедо», стало известно 2 июня. В СКА заявили, что новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время.

Ларионов сменил на посту главного тренера СКА Романа Ротенберга. Тот был отправлен в отставку из-за низких спортивных результатов команды.