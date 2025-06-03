Певица IOWA выступила на концерте в День защиты детей в облегающем комбинезоне

Наряд вокалистки группы IOWA, белорусской певицы Екатерины Иванчиковой, более известной как Катя IOWA, на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде вызвал споры в сети. Исполнительница вышла на сцену в полосатом облегающем комбинезоне, поверх которого надела прозрачное платье с объемными элементами по бокам и вытянутыми плечами. Некоторые зрители отметили его сходство с мужскими гениталиями.

«Лучше бы никто не выступал, чем Это», «И вправду... что за наряд», «У них что, совсем одеть нечего, то в трусах, то без», — заявили в сети. Некоторые пользователи обвинили организаторов концерта в безответственности и призвали «гнать таких провокаторов из страны». При этом часть комментаторов сочли надуманными подобные заявления: «А мне кажется, что каждый думает в меру своей испорченности», «Наряд, конечно, дурацкий, но он мне ничего не напоминает».

Фото: @katya_iowa

Выступление певицы у тысячелетних русских святынь возмутило российского журналиста

Телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал выступление певицы «в костюме мужских гениталий <...>с подтанцовкой в образе стриптизерш» на площади Победы-Софийской, названной так в честь Победы в Великой Отечественной войне и в честь главного храма Руси — Святой Софии. Он напомнил, что в храмах неподалеку находятся мощи святых и чудотворные иконы. Также поблизости располагаются памятник 1000-летия Руси, вечный огонь и правительство области.

В похабном наряде у тысячелетних русских святынь Борис Корчевников журналист, гендиректор телеканала «Спас»

Корчевников заявил, что у него нет вопросов к разъедающей «души свои и тех, кто это слышит и видит» эстраде. Однако, отметил он, городские власти совместно с организаторами концерта были обязаны «посмотреть репертуар, имидж, согласовать, что артистка будет делать на сцене». В связи с чем он призвал к ответу министра культуры региона Юлию Тимофееву и мэра города Александра Розбаума. «Как они позволили положить на Святой город, его святыни и души тысячи молодых людей то, что положила на них с большой сцены под окнами губернатора певица IOWA?» — задался он вопросом. Произошедшее Корчевников назвал духовной кощунственной диверсией.

В нашем духовном сердце, нашими собственными руками, за госденьги, в день защиты детей произошел колоссальной силы выстрел по этим самым детям и их будущему. И вообще по будущему страны Борис Корчевников журналист, гендиректор телеканала «Спас»

Катя IOWA отреагировала на критику

Выступление Иванчиковой в таком наряде в Великом Новгороде оказалось не первым. До этого Катя IOWA выходила на сцену в этом костюме в Санкт-Петербурге 24 мая и 22 мая в Москве. Однако резонанс вызвало выступление на концерте в честь Дня защиты детей.

«Мы работали в этой концепции два больших концерта в Москве и Петербурге! Ни одного комментария! Ни одного!!! Я вообще не понимаю, что происходит?» — отреагировала на происходящее певица в комментариях под постом в своем Telegram-канале.

При этом ранее в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) певицы была опубликована концепция концертов. Она получила название «Взрослые дети».

«Этот концерт — попытка прикоснуться к тому, что внутри каждого из нас, к тому, что словами не всегда возможно выразить. Через образы, свет, декорации и движения мы рассказываем эту историю вместе», — говорится в описании.

Фото: @katya_iowa

Ольга Бузова попала в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей

Год назад в скандал из-за наряда на выступлении в День защиты детей в Уфе попала другая российская исполнительница Ольга Бузова. Певица вышла на сцену в кожаном боди черного цвета, оформленном полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Также на ней были высокие кожаные сапоги в тон, украшенные бахромой.

Депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров раскритиковал внешний вид певицы и телеведущей. «Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — заявил он. Внешний вид артистки вызвал возмущение и у бойцов на фронте. «Если ты певица, то пой по-честному, а не крути перед детьми одним местом», — заявил один из участников спецоперации.

Сама Бузова после критики извинилась за свой откровенный наряд на концерте в Уфе. «Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей», — написала она в соцсетях и напомнила, что на посещение мероприятия было установлено возрастное ограничение.

После инцидента с Бузовой депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях. По ее мнению, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».