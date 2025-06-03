Вернувшийся в Россию из США блогер рассказал о насмешках американцев

Блогер Сардаров заявил, что в США над ним иронизировали из-за карьеры на YouTube

Вернувшийся в Россию из США популярный блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», рассказал, что в Америке над ним иронизировали из-за того, что он гордился своей карьерой на YouTube. Об этом он заявил в видео, доступном во «ВКонтакте».

Сардаров рассказал, что, когда приехал в Америку, рассказывал всем, что в России он был YouTube-блогером, однако над ним из-за этого насмехались. Он пояснил, что в США карьера на YouTube не считается большим достижением. «В Америке круто — это сделать для Netflix проект», — добавил он.

Рассуждая на эту тему, блогер также отметил, что в России в прошлом было множество качественных YouTube-проектов. «Я понял там тогда, как круто, высоко мы планку задрали здесь», — указал он.

Ранее Сардаров рассказал о доводящих до слез мыслях в эмиграции. По словам блогера, находясь за границей, он ожидал, что друзья позовут его обратно.

Сардаров заявил о своем отъезде в Лос-Анджелес в 2020 году. В конце 2021 года сообщалось, что он вернулся в Россию. После этого блогер снова уехал в Соединенные Штаты, но впоследствии вернулся.