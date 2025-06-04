Мостовой оценил возможное совмещение Карпиным должностей в клубе и сборной

Мостовой выступил против совмещения Карпиным должностей в клубе и сборной

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможное совмещение Валерием Карпиным тренерских должностей в клубе и национальной команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

Мостовой выступил против этого, отметив, что в России не должно быть совмещений. «Как его можно вообще рассматривать, если у него уже есть работа в сборной? Как можно вообще задуматься об этом? Ну можно, при одном условии — уходишь из сборной и тогда работай в "Динамо". Так во всех странах делается», — поделился он.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что одному из клубов разрешили вести переговоры с Карпиным. «Пока нас не вернули, совмещение возможно», — заявил он.

В начале этого года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой.