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00:39, 4 июня 2025Спорт

Мостовой оценил возможное совмещение Карпиным должностей в клубе и сборной

Мостовой выступил против совмещения Карпиным должностей в клубе и сборной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможное совмещение Валерием Карпиным тренерских должностей в клубе и национальной команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

Мостовой выступил против этого, отметив, что в России не должно быть совмещений. «Как его можно вообще рассматривать, если у него уже есть работа в сборной? Как можно вообще задуматься об этом? Ну можно, при одном условии — уходишь из сборной и тогда работай в "Динамо". Так во всех странах делается», — поделился он.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что одному из клубов разрешили вести переговоры с Карпиным. «Пока нас не вернули, совмещение возможно», — заявил он.

В начале этого года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой.

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