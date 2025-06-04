Мостовой поделился мнением о Мостовом

Андрей Мостовой об Александре Мостовом: Своеобразный человек, очень любит себя

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об экс-игроке «Спартака» Александре Мостовом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мостовой назвал однофамильца своеобразным человеком, который очень любит себя. «Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других», — заявил он.

Ранее Александр призвал наказать Андрея за нецензурные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибуне «Зенита». По его мнению, футболист позорит фамилию.

В феврале Александр Мостовой навал главное отличие игроков своего поколения от современных. Он отметил, что раньше футболисты были более креативными на поле.