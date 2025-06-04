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09:07, 4 июня 2025Россия

Родственница возможного участника атаки на аэродром в Сибири ответила на вопрос о нем

РИА Новости: Бабушка возможного участника атаки на Сибирь не знает, где он
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бабушка мужчины, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявила, что не знает, где сейчас находится ее внук. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Все хотят знать, а вы что, следователь? Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете? Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идет следствие, все», — сказала женщина.

По ее словам, ее внук никогда не жил в Миассе, где прописан. Мужчина, как отметила она, проживает в Челябинске.

Вот это да!
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