Российское «Бюро 1440» запустит до 900 спутников

«Роскосмос»: Компания «Бюро 1440» запустит до 900 спутников

Российская частная компания Бюро 1440 (входит в структуру «ИКС Холдинга») планирует запустить до 900 спутников группировки «Рассвет». Об этом сообщает «Роскосмос».

На первом этапе планируется выведение 30 низкоорбитальных аппаратов группировки. «Она обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке страны», — говорится в сообщении.

На втором этапе число спутников может достигнуть 900. В развертывании группировки частная компания будет сотрудничать с госкорпорацией.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия развернет более ста спутников на орбите для управления беспилотными летательными аппаратами.

Также в июне газета «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщила, что наблюдательный совет утвердил новую организационно-штатную структуру «Роскосмоса».