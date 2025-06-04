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12:05, 4 июня 2025Наука и техника

Российское «Бюро 1440» запустит до 900 спутников

«Роскосмос»: Компания «Бюро 1440» запустит до 900 спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская частная компания Бюро 1440 (входит в структуру «ИКС Холдинга») планирует запустить до 900 спутников группировки «Рассвет». Об этом сообщает «Роскосмос».

На первом этапе планируется выведение 30 низкоорбитальных аппаратов группировки. «Она обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке страны», — говорится в сообщении.

На втором этапе число спутников может достигнуть 900. В развертывании группировки частная компания будет сотрудничать с госкорпорацией.

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия развернет более ста спутников на орбите для управления беспилотными летательными аппаратами.

Также в июне газета «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщила, что наблюдательный совет утвердил новую организационно-штатную структуру «Роскосмоса».

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