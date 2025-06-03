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09:16, 3 июня 2025Наука и техника

Стало известно о новой структуре «Роскосмоса»

«Ведомости»: В «Роскосмосе» утвердили новую организационно-штатную структуру
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Наблюдательный совет утвердил новую организационно-штатную структуру госкорпорации «Роскосмос». Об этом от двух источников стало известно газете «Ведомости».

По данным издания, оптимизирован штат заместителей гендиректора госкорпорации, а также заменены некоторые руководители отраслевых институтов.

По словам члена-корреспондента Академии космонавтики Андрея Ионина, изменения обусловлены задачами, которые госкорпорации предстоит решать в рамках готовящегося национального проекта в сфере космической деятельности.

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В мае генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.

Тогда же он сообщил, что перспективная российская космическая ядерная энергетическая установка позволит доставить к Марсу около десяти тонн полезных грузов.

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