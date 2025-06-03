Стало известно о новой структуре «Роскосмоса»

Наблюдательный совет утвердил новую организационно-штатную структуру госкорпорации «Роскосмос». Об этом от двух источников стало известно газете «Ведомости».
По данным издания, оптимизирован штат заместителей гендиректора госкорпорации, а также заменены некоторые руководители отраслевых институтов.
По словам члена-корреспондента Академии космонавтики Андрея Ионина, изменения обусловлены задачами, которые госкорпорации предстоит решать в рамках готовящегося национального проекта в сфере космической деятельности.
В мае генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.
Тогда же он сообщил, что перспективная российская космическая ядерная энергетическая установка позволит доставить к Марсу около десяти тонн полезных грузов.