Стало известно о новой структуре «Роскосмоса»

«Ведомости»: В «Роскосмосе» утвердили новую организационно-штатную структуру

Наблюдательный совет утвердил новую организационно-штатную структуру госкорпорации «Роскосмос». Об этом от двух источников стало известно газете «Ведомости».

По данным издания, оптимизирован штат заместителей гендиректора госкорпорации, а также заменены некоторые руководители отраслевых институтов.

По словам члена-корреспондента Академии космонавтики Андрея Ионина, изменения обусловлены задачами, которые госкорпорации предстоит решать в рамках готовящегося национального проекта в сфере космической деятельности.

В мае генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.

Тогда же он сообщил, что перспективная российская космическая ядерная энергетическая установка позволит доставить к Марсу около десяти тонн полезных грузов.