Глава «Роскосмоса» рассказал о сложностях у SpaceX

Баканов: Испытания Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу

Девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«В этот раз у компании SpaceX получилось не все, что было изначально запланировано, однако это космос. И его покорение — всегда сложнейшая миссия, требующая самых высоких технологий и компетенций», — сказал менеджер.

Ранее девятый пуск системы Starship американской компании SpaceX закончился неудачей.

Также в мае издание SpaceNews со ссылкой на SpaceX рассказало, что авария в ходе восьмых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за непреднамеренного смешивания топливных компонентов в одном из центральных двигателей Raptor.