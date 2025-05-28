Стало известно о возможностях российской космической ядерной энергоустановки

Глава «Роскосмоса» заявил, что ЯЭУ РФ позволит доставить к Марсу 10 тонн грузов

Перспективная российская космическая ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) позволит доставить к Марсу около 10 тонн полезных грузов. О таких возможностях ТАСС стало известно от генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова.

«Россия в свою очередь ведет работу над созданием, в том числе транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки», — сказал руководитель.

В апреле издание SpaceNews со ссылкой на президента по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон сообщило, что технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия.

В ноябре портал European Spaceflight рассказал, что Европейское космическое агентство запланировало на 2035 год вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя.