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13:35, 10 апреля 2025Наука и техника

Американская компания заявила о прорыве в космической ядерной энергетике

Компания L3Harris заявила о прорыве в космической ядерной энергетике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: L3Harris Technologies

Технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия, заявила президент по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам руководителя, возглавляемая ею компанию находится на пороге создания ядерной установки, которая позволит генерировать тепло и электроэнергию. «Эти решения могут быть доработаны и готовы к полету в течение следующих пяти лет», — заявила топ-менеджер.

Хьюстон напомнила, что L3Harris Technologies продолжает работу над программой Fission Surface Power (FSP). По ее мнению, ядерные технологии имеют особое значение в будущих миссиях на Марс.

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В июле 2023-го издание сообщило, что НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали для запуска на околоземную орбиту ядерный двигатель, создаваемый корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

Тогда же SpaceNews заметило, что НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора FSP, создаваемого для поздних лунных миссий Artemis.

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