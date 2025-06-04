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17:32, 4 июня 2025Спорт

Сафонов рассказал о встрече с Макроном

Футболист ПСЖ Сафонов заявил, что встреча с командой была важна для Макрона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dennis Agyeman / Globallookpress.com

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной России Матвей Сафонов рассказал о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном после победы команды в Лиге чемпионов сезона-2024/2025. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что Макрон не обращался к нему лично. «Встреча была важной как для него, так и для клуба. Но все прошло нормально», — поделился он.

Ранее Макрон отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов. Политик поздравил команду и заявил, что французы ей гордятся.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, парижане разгромили итальянский «Интер» со счетом 5:0.

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