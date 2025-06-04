Соловьев назвал подонком и мразью увезенного в багажнике бизнес-тренера Щепихина

Соловьев назвал подонком увезенного в багажнике в Москве бизнес-тренера Щепихина

Телеведущий Владимир Соловьев осудил бизнес-тренера и блогера Арега Щепихина, которого во вторник, 3 июня, увезли в багажнике автомобиля Mercedes с Ярославского вокзала в Москве. О ситуации он высказался в эфире программы «Полный контакт», запись доступна на Rutube.

Соловьев в эфире программы показал видео Щепихина, в которых тот грубо оскорблял чеченцев. Телеведущий возмутился из-за слов бизнес-тренера и назвал его подонком, а также мразью в человеческом обличии.

Ведущий добавил, что Щепихин унизил чужое вероисповедание и традиционные ценности, тем самым нарушив Уголовный кодекс России. Он также выразил уверенность в том, что блогера задержали, а не похищали.

«Давайте сначала не пресса будет истерить, а сначала будет четко выяснено, на основании чего было произведено задержание, кем, когда и как было возбуждено, если возбуждено, уголовное дело», — призвал Соловьев.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала шестерых мужчин, которые принимали участие в похищении Щепихина. Утверждалось, что их доставили в территориальный отдел МВД.

Бизнес-тренера увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Щепихина затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. В Чечне случившееся назвали задержанием. Там также заявили, что Щепихина проверяют по шести уголовным статьям.

Сам блогер позднее записал видео, в котором рассказал о случившемся. По словам Щепихина, его вывезли за город и допрашивали.