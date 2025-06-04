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07:20, 4 июня 2025Спорт

Валиева показала фото в платье с разрезом на животе

Фигуристка Валиева показала фото в платье на одно плечо с разрезом на животе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Telegram-канал Kamila Valieva

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась снимками с отдыха. Она опубликовала два кадра в своем Telegram-канале.

Валиева позировала в бежевом платье на одно плечо с разрезом на животе и драпировкой. Образ спортсменка дополнила туфлями на каблуке, а волосы оставила распущенными. Пост собрал более пяти тысяч позитивных реакций.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч финала Пути РПЛ Кубка России между армейцами и «Зенитом».

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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