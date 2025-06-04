Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 4 июня 2025Ценности

Внешность имевшей статус секс-символа в 80-х актрисы на новых фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кэтрин Бах

Кэтрин Бах. Фото: FS / Ad Media / Globallookpress.com

Внешность американской актрисы Кэтрин Бах на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

71-летнюю звезду, имевшую статус секс-символа в 1980-х годах, сняли на улице в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в черном лонгсливе, облегающих темно-синих джинсах и коричневом замшевом жакете. Также артистка надела меховые сиреневые шлепанцы, распустила уложенные волнами волосы, окрашенные в рыжий оттенок, и сделала педикюр с красным лаком.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Ужасно постарела», «Слишком много филлеров», «Сделала укол ботокса или что-то подобное, что всегда выглядит ужасно», «Плохая пластика чаще встречается у пожилых», «Выглядит потрясающе для своего возраста», «Все еще красивая женщина», «Это плохой снимок — она ​​была супергорячей в 80-х и до сих пор отлично выглядит», «Она выглядит хорошо. Повседневный наряд, никакого макияжа. Дженнифер Лопес выглядит не лучше, если не накрашена», — разошлись во мнениях юзеры.

В мае внешность 67-летней обладательницы премии «Золотой глобус», американской актрисы Мелани Гриффит на новых фото описали в сети фразой «изуродовала лицо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бастрыкин назвал заказчиков терактов в Брянской и Курской областях

    Киновед Наталья Милосердова умерла после тяжелой болезни

    Власти Словакии признали невозможность отменить антироссийские санкции

    Путину доложили о состоянии пострадавшего при ЧП с поездом под Брянском младенца

    Зеленский объяснил атаку на российские аэродромы попыткой повлиять на США

    Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Стамбуле

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло

    Журналиста с инвалидностью полтора часа продержали в самолете после посадки

    Стал известен грозящий Щепихину срок за скандальные видео про мусульман

    Общение с собаками оказалось полезным для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости