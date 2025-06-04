Внешность имевшей статус секс-символа в 80-х актрисы на новых фото вызвала споры в сети

Внешность американской актрисы Кэтрин Бах на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

71-летнюю звезду, имевшую статус секс-символа в 1980-х годах, сняли на улице в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в черном лонгсливе, облегающих темно-синих джинсах и коричневом замшевом жакете. Также артистка надела меховые сиреневые шлепанцы, распустила уложенные волнами волосы, окрашенные в рыжий оттенок, и сделала педикюр с красным лаком.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Ужасно постарела», «Слишком много филлеров», «Сделала укол ботокса или что-то подобное, что всегда выглядит ужасно», «Плохая пластика чаще встречается у пожилых», «Выглядит потрясающе для своего возраста», «Все еще красивая женщина», «Это плохой снимок — она ​​была супергорячей в 80-х и до сих пор отлично выглядит», «Она выглядит хорошо. Повседневный наряд, никакого макияжа. Дженнифер Лопес выглядит не лучше, если не накрашена», — разошлись во мнениях юзеры.

В мае внешность 67-летней обладательницы премии «Золотой глобус», американской актрисы Мелани Гриффит на новых фото описали в сети фразой «изуродовала лицо».