«Калашников» усовершенствовал конструкцию ППК-20

«Калашников» усовершенствовал конструкцию пистолета-пулемета ППК-20

Специалисты концерна «Калашников» усовершенствовали конструкцию затвора и возвратного механизма пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. Об этом сообщили в концерне.

«Главная цель — улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники конструкторско-технологического центра «Калашникова» поэтапно проводят работы, связанные с повышением качества оружия.

Пистолет-пулемет под патрон 9х19 миллиметров оснащен быстросъемным прибором бесшумной стрельбы, складным телескопическим прикладом, эргономичной рукояткой и двухсторонним переводчиком огня. ППК-20 весит 2,7 килограмма, а длина оружия с разложенным прикладом составляет 660 миллиметров.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что российские военные летчики начали получать ППК-20, предназначенный для замены укороченного автомата Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе.