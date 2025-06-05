Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:17, 5 июня 2025Наука и техника

«Калашников» усовершенствовал конструкцию ППК-20

«Калашников» усовершенствовал конструкцию пистолета-пулемета ППК-20
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Специалисты концерна «Калашников» усовершенствовали конструкцию затвора и возвратного механизма пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. Об этом сообщили в концерне.

«Главная цель — улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники конструкторско-технологического центра «Калашникова» поэтапно проводят работы, связанные с повышением качества оружия.

Материалы по теме:
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023

Пистолет-пулемет под патрон 9х19 миллиметров оснащен быстросъемным прибором бесшумной стрельбы, складным телескопическим прикладом, эргономичной рукояткой и двухсторонним переводчиком огня. ППК-20 весит 2,7 килограмма, а длина оружия с разложенным прикладом составляет 660 миллиметров.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что российские военные летчики начали получать ППК-20, предназначенный для замены укороченного автомата Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Меркель предложила убедительный ответ Путину

    Распродавший авиационное имущество Минобороны России избежал сурового приговора

    Инвестор из США усомнился в планах Европы навсегда отказаться от газа из России

    В Москве забил фекальный фонтан

    Коллега Хаматовой высказался об ее отъезде из России

    В Белом доме рассказали о жестких переговорах Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о массовых задержках поездов на юг из-за подрыва путей под Воронежем

    В подъезде дома в российском городе появился фонтан

    Рада дерусифицировала более 300 населенных пунктов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости