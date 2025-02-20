Российские летчики начали получать ППК-20

Конструктор Уржумцев: Российские военные летчики начали получать ППК-20

Российские военные летчики начали получать пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, предназначенный для замены автомата АКС-74У в носимом аварийном запасе (НАЗ). Об этом ТАСС рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Он успешно прошел цикл испытаний по возможности его размещения в НАЗ летчиков, он имеет соответствующую литеру серийного производства и поставляется в рамках госконтракта. То есть это уже состоявшийся вид вооружения, который может быть адаптирован для размещения в НАЗ», — сказал специалист.

В мае 2024-го «Калашников» сообщил, что провел ресурсные испытания пистолета-пулемета ППК-20, который выдержал серию из 3000 выстрелов.

В феврале 2023-го президент концерна Алан Лушников заявил, что «Калашников» начал серийные поставки ППК-20.

В декабре 2022-го руководитель сообщил, что ППК-20 поставляется в зону проведения специальной военной операции.