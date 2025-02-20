Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 20 февраля 2025Наука и техника

Российские летчики начали получать ППК-20

Конструктор Уржумцев: Российские военные летчики начали получать ППК-20
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Российские военные летчики начали получать пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, предназначенный для замены автомата АКС-74У в носимом аварийном запасе (НАЗ). Об этом ТАСС рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Он успешно прошел цикл испытаний по возможности его размещения в НАЗ летчиков, он имеет соответствующую литеру серийного производства и поставляется в рамках госконтракта. То есть это уже состоявшийся вид вооружения, который может быть адаптирован для размещения в НАЗ», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

В мае 2024-го «Калашников» сообщил, что провел ресурсные испытания пистолета-пулемета ППК-20, который выдержал серию из 3000 выстрелов.

В феврале 2023-го президент концерна Алан Лушников заявил, что «Калашников» начал серийные поставки ППК-20.

В декабре 2022-го руководитель сообщил, что ППК-20 поставляется в зону проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал армии предупредил о рисках после окончания СВО. Он напомнил о всплеске бандитизма после Великой Отечественной

      Генсек НАТО высказался о гарантиях безопасности для Украины

      Россиян призвали продать дома за копейки ради новой дороги

      Премьер Дании упрекнула россиян в нежелании мира

      Пастор накинул на колени подростка куртку и принялся трогать ее гениталии в самолете

      Во Франции высказались о вступлении Украины в НАТО

      Гендиректор Renault прокомментировал перспективы возвращения компании в Россию

      В России представили дрон «Грузовик»

      Аварийная посадка вертолета санавиации в Ставрополе попала на видео

      Звезда «СашиТани» ответила на вопрос об эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше