Подполковник российской полиции организовал бизнес и попал под статью

Под Курском подполковнику полиции грозит 15 лет за бизнес по продаже оружия

Под Курском 43-летнему подполковнику полиции, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних грозит до 15 лет за бизнес по продаже оружия. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

По данным канала, предварительно установлено, в августе 2024 года он организовал бизнес по продаже оружия. За полгода вместе с подельниками они украли из Белгородской, Курской областей и с территории Харьковской области для перепродажи не менее пяти пистолетов Макарова, пяти автоматов Калашникова АК-74, пяти гранат Ф-1, 15 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25 и двух противотанковых гранатометов РПГ-18.

По информации правоохранителей, фигурант рассказал о тайниках. 29 мая в одном из них был обнаружен один автомат Калашникова АК-12 с подствольным гранатометом, несколько гранат и запалов с патронами, один ручной гранатомет РШГ-2, 30 подствольных гранат и шесть гранат Ф-1.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали свыше 170 подпольных оружейников в 58 регионах России.