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06:30, 6 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Автоэксперт назвал самые сложные для ремонта в России импортные машины

Автоэксперт Ракитин назвал авто из Китая, Франции и США сложными для ремонта
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В связи с тем, что сейчас у России есть некоторые проблемы с доставкой запчастей, хозяева завезенных из Европы и США автомобилей стали особенно беречь свои машины, рассказал автоэксперт Максим Ракитин. То же самое, по его словам, касается гибридов из Китая. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что в России есть совершенно уникальные для внутреннего рынка автомобили, которые мало кто знает, как обслуживать. В пример он привел китайский Yang Wang, каждая запчасть на который заказная. При этом даже для более знакомых потребителям Lixiang и Zeekr в России нет центральных складов запчастей, что усложняет их ремонт, указал Ракитин.

«Если говорить о США, то среди редких марок и моделей, можно условно назвать Ram или Dodge Charger, которых у нас на всю страну можно пересчитать по пальцам двух рук. Если говорить по Европе, то редкие французы, например Renault Espace с дизелем. Это была частая машина в Европе, но ее практически никогда не было на российском рынке. Поэтому и дизель сам по себе редкий, и автомобиль», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что когда автомобиль становится старше, появляются проблемы и на его запчасти. С классическими машинами, по его мнению, ситуация обстоит проще, потому что в России есть клубы и международные организации, которые поддерживают автовладельцев.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев сообщил, что летом в машине опасно оставлять некоторые вещи — они могут сломаться или взорваться. В частности, он призвал забирать с собой зажигалки, пауэрбанки и гаджеты.

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