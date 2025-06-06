Боец ЧВК «Вагнер» Линч рассказал об успешном обучении армии Мали

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» успешно обучила подразделения Вооруженных сил (ВС) Мали в ходе миссии на территории страны. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Линч, принимавший участие в кампании в Мали.

«Основная миссия успешно выполнена. Вооруженные силы Мали теперь оснащены и подготовлены», — подчеркнул боец.

Линч прокомментировал успешное завершение операции в Мали спустя 3,5 года после начала и рассказал об успешном обучении ВС страны работе с техникой, действиям в городской застройке и современной разведке. По его словам, стратегическое сотрудничество включало в себя обмен опытом и адаптацию российских методик к местным условиям.

Ранее ЧВК «Вагнер» рассказала о нейтрализации тысяч боевиков в ходе миссии в Мали. Также российская компания заявила о восстановлении контроля правительства Мали над основными ресурсными центрами и транспортными магистралями страны.