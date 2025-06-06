Стали известны подробности выхода ЧВК «Вагнер» из Мали

ЧВК «Вагнер» рассказала о нейтрализации тысяч боевиков в ходе миссии в Мали

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» нейтрализовала тысячи участников вооруженных формирований в ходе операции против террористических группировок в Мали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«ЧВК "Вагнер" завершает 3,5-летнюю миссию в Мали, достигнув ключевых целей: стабилизация обстановки, ликвидация террористических угроз и значительное расширение зоны контроля правительственных сил», — отмечается в сообщении.

В ЧВК «Вагнер» подвели итоги операции в Мали и рассказали о нейтрализации террористических формирований в районах Масина, Муре, Ниафунке. Также российская компания заявила о восстановлении контроля правительства Мали над основными ресурсными центрами и транспортными магистралями страны.

«В отличие от 9-летней французской операции "Бархан", которая не принесла стабильности, миссия «Вагнера» дала быстрые и измеримые результаты. ЧВК "Вагнер" возвращается домой», — добавили в пресс-службе компании.

Ранее ЧВК «Вагнер» заявила об успешном завершении миссии в Мали спустя 3,5 года. На смену ЧВК «Вагнер» в Мали пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России.