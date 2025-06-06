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14:49, 6 июня 2025Из жизни

Бывший бойфренд до синяков покусал королеву красоты

Британскую участницу конкурса «Мисс Вселенная» покусал бывший бойфренд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» от Великобритании подверглась жестокому нападению со стороны бывшего бойфренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 15 октября 2022 года в элитном особняке в престижном районе Лондона Найтсбридж. Согласно показаниям потерпевшей, 33-летний предприниматель, занимающийся торговлей элитным виски, пригласил к себе бывшую возлюбленную под предлогом разговора, после чего между ними вспыхнула ссора. Когда Отен попыталась уйти, Лоуренс якобы набросился на нее и покусал.

Участница конкурсов красоты обратилась в суд. Ее нынешний партнер, 41-летний ювелир Бора Гучук, подробно описал состояние Отен сразу после инцидента. «Она едва могла говорить, ее руки дрожали, на теле были видны следы укусов и синяки», — рассказал он. Гучук также упомянул о телефонных угрозах со стороны Лоуренса, который якобы обещал «уничтожить их обоих».

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Лоуренс отрицает обвинения и утверждает, что это Гучук избил Хлою из ревности, а модель якобы сама пришла к нему домой и спровоцировала конфликт. Лоуренсу грозит до пяти лет тюремного заключения по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Судья подчеркнул необходимость тщательного изучения всех доказательств, включая медицинские заключения.

Ранее сообщалось, что муж перемолол в блендере финалистку конкурса «Мисс Швейцария». Изуродованные останки 38-летней женщины нашли в ее доме в феврале 2024 года.

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