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19:35, 6 июня 2025Моя страна

Россияне сделали неожиданные находки возрастом 400 миллионов лет

Находки возрастом 400 миллионов лет неожиданно попались россиянам в Коми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotoChur / Shutterstock / Fotodom  

Уникальные находки, которым сейчас около 400 миллионов лет, сделали геологи под Ухтой. О них специалисты рассказали на странице ФИЦ Коми НЦ УрО РАН во «ВКонтакте».

Геологи открыли полевой сезон первой экспедицией в Коми. Тогда же были исследованы разрезы сирачойской свиты — мелководных отложений открытого моря, относящиеся еще к девонскому периоду (419-358 миллионов лет назад).

Естественные обнажения этих пород можно найти вдоль реки Ухта, а также в карьерах возвышенностей Сирачой и Бельгоп под Ухтой, заявили специалисты. Также они отметили, что на местности остались скважины после тяжелой техники, некогда работавшей в этом районе.

В итоге ученым удалось найти богатейшее разнообразие окаменелостей: фораминиферы, брахиоподы, брюхоногих моллюсков и остракодов. «Реже встречаются головоногие, конодонты и остатки позвоночных животных», — сказано в сообщении. На фото, публикуемых в сети, геологи также показали колонии огромных кораллов, редкие брахиоподы и строматопороидею гигантских размеров.

Ранее археологи из Крыма нашли в Тавриде кость огромного неизвестного динозавра, относящегося, видимо, еще к мезозойской эре. В настоящее время, как пояснили специалисты, возраст окаменелости может достигать 135 миллионов лет.

В мае археологам-любителям также попалась в Тюменской области окаменелость морского ежа возрастом 56 миллионов лет. А в середине апреля неожиданно рыбак нашел в уральских горах уникальные «говорящие камни».

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