Обвинения Маска в причастности Трампа к педофилии оценили

Американист Дубравский: Обвинения Маска в причастности Трампа к педофилии нелепы

Обвинения американского предпринимателя Илона Маска в причастности Дональда Трампа к педофилии абсолютно нелепы и выглядят бездоказательно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил американист и политический аналитик Павел Дубравский.

Речь идет о публикации главы SpaceX, в которой тот заявил, что американский лидер может быть причастен к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними, фигурантом которого был покойный финансист Джеффри Эпштейн.

По словам эксперта, ФБР еще при президентстве Джо Байдене пыталось найти компромат на Трампа, в том числе в рамках дела Эпштейна, но не добилось результатов.

«Илон Маск в свое время заявлял, что вакцины убивают людей, поддерживал теорию заговора о тайной педофильской сети в верхушке Демократической партии — и это далеко не все нелепые утверждения. Сейчас он тоже не предоставил никаких доказательств», — сказал Дубравский.

Ссора Трампа с Маском произошла на фоне разногласий по поводу законопроекта по сокращению федеральных расходов, который президент называл «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, основатель Tesla раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения дыры в казне на четыре триллиона долларов.

В ответ Трамп заявил, что Маск заранее знал детали готовящегося законопроекта, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей. Глава Space X назвал подобные заявления президента ложью.